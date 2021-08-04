Школьник игрой на трубе заработал на мечту матери съездить на Байкал

В Архангельске два лета подряд 12-летний школьник играл на трубе на центральной набережной, чтобы заработать денег и осуществить мечту матери побывать на Байкале. Подробностями поделился сайт kp.ru.

«У меня была идея фикс побывать на Байкале. Видела озеро только на фотографиях, смотрела фильмы. Такая красота! И про себя думала, вот бы провести летний отпуск вместе с сыном. Только бы денег накопить», — вспомнила мать мальчика.

Юный музыкант рассказал, что старался исполнять известные композиции, которые будут известны прохожим. Он играл музыку из известных советских картин, а также классику и джаз. В итоге ему удалось заработать денег, чтобы вместе с матерью отправиться на Байкал.

«Какую сумму я заработал, мы с мамой говорить не хотим. Скажу только, что нам хватило на 10-дневный отпуск. Отдыхаем в Северобайкальске, сняли здесь квартиру», — добавил мальчик.