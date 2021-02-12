Школьник чуть не умер, проглотив 54 магнита ради суперсилы

В Великобритании мальчик решил с помощью магнитов добыть себе суперсилы — он проглотил 54 штуки. В результате его госпитализировали, но врачам удалось спасти его жизнь. Об этом написал сайт LadBible.

Школьнику всего 12 лет, и врачам он рассказал, что горсть маленьких магнитов проглотил ради науки, чтобы получить суперсилу и научиться притягивать метал. Но кроме угрозы своему здоровью подросток больше ничего не получил.

Через четыре дня он начал переживать, что эксперимент не удался и шарики не выходят. Он рассказал об этом матери и та немедленно отвезла его к врачу.

«Я потеряла дар речи, когда услышала точное число. Сначала доктора предположили, что шариков около 25 или 30 штук, но после операции оказалось, что их 54», — рассказала его мама.

Операция шла шесть часов. Но все закончилось благополучно. Лечащие врачи отметили, что ему очень повезло. Сам мальчик заявил, что больше не будет так экспериментировать.

В конце сентября прошлого года Подмосковные врачи спасли ребенка, проглотившего 21 магнит. Они соединились в девяти местах, зажав стенку кишечника. Трехлетнего пациента приняли в областной больнице имени Розанова с сильными болями в животе, высокой температурой и затрудненным пищеварением. Маленький пациент быстро пошел на поправку после операции, на которой ему пришлось даже удалить часть кишки.