Школьник бросился на колени перед трудовиком, чтобы выйти в туалет. Но это не помогло

Ученик пермской школы оказался в безвыходной ситуации: он захотел в туалет, а трудовик его не пускал. Учитель наказал мальчика и нескольких его одноклассников за болтовню на уроке. Пришлось бухнуться на колени. Это тоже не помогло.

Как сообщили в «АиФ» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка по Пермскому краю, эта история случилась в пермской школе № 135 в декабре 2019-го. К омбудсмену обратилась мама школьника. Трудовик тогда наказал несколько детей за разговоры и заставил их стоять в течение двух уроков.

Одному из них захотелось в туалет, но это же наказание — учитель был непреклонен. Мальчик не нашел ничего лучше, чем встать перед педагогом на колени, но это тоже не сработало. Тогда он просто взял и вышел без всякого разрешения, как посоветовали ему одноклассники.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова обратилась с этим вопросом в департамент образования городской администрации. Она попросила провести проверку. Трудовика уволили за нарушение педагогической этики.