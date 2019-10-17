Современных подростков трудно чем-то удивить: индустрия гаджетов и компьютерных игр приучила их к многообразию и доступности любых развлечений. И чтение, великая русская литература, шедевры музыкальной классики — все это попало в категорию «нечто занудное и скучное», требующее внимания и эмоционального погружения. И такими же нудными и надоедливыми кажутся ребенку упреки обеспокоенных родителей: «мало читаешь», «ничего не знаешь», «как ты собираешься сдавать ЕГЭ?».

В Московском международном Доме музыки нашли простой и очень действенный способ изменить эту грустную картину из жизни «отцов и детей»: чтобы подростки могли настроиться на волну прекрасного, нужно найти им «правильного проводника», харизматичного и обаятельного. А кто справится с этой ролью лучше других? — Конечно же, известный актер театра и кино!

Он стоит на сцене, совсем рядом, легко перевоплощаясь в образы разных героев. И внезапно оказывается, что строки Пушкина, Лермонтова, Гоголя (будто и не прошло столько веков) — они все про нас: про нашу жизнь, про наши проблемы и переживания. А великий мир русской классики неожиданно становится таким близким и родным, понятным и интересным без спецэффектов, шумов и суеты. Музыкальный ряд в «живом» исполнении известных российских артистов не только «договаривает» то, что остается за пределами строк, но и создает особую атмосферу, становится «машиной времени» переносящей тебя в другую эпоху.

Каждый месяц детей и их родителей ждет новое открытие, новое погружение в мир настоящего искусства вместе с народными артистами России Аллой Демидовой, Леонидом Кулагиным, заслуженным артистом РФ Даниилом Спиваковским. И октябрьская встреча состоится буквально через несколько дней: 19 октября гениальные строки Пушкина — великого знатока человеческих душ, мастера парадокса, романтика и острослова — обретут своего «проводника». «Повести Белкина» (романтическая «Метель» и готический «Гробовщик») прозвучат в исполнении Леонида Кулагина («Кулагин и партнеры», «Таинственная страсть», «Черная стрела», «Приключения Квентина Дорварда» и др.) и органистки Анастасии Сидельниковой.