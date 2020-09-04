Школьная форма подорожала в России

Цены на школьную форму в августе 2020-го выросли по отношению к прошлому году более чем на 20%. Некоторые из участников опроса потратили на форму минимум 10 тысяч рублей.

В период с 1 по 29 августа стоимость школьной формы стала выше на 22% по отношению к 2019 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД». Из них следует, что средний чек на школьную форму составил 2080 рублей. Годом ранее он равнялся 1705 рублям.

В свою очередь «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) провел опрос среди родителей, и он показал, что цена на комплект школьной формы сейчас равняется примерно 6,3 тысячи рублей. В данном случае разговор идет не об одной паре, а о полном комплекте: к примеру, для девочек часто нужны две юбки, жилетки, сарафан, блузки и т. д.

При этом из результатов опроса ОНФ следует, что 3,7 тысячи (18%) участников исследования потратили на школьную форму минимум 10 тысяч рублей.

В ОНФ также рассказали, что более четырех тысяч человек, участвовавших в опросе, попадали в ситуацию, когда школа навязывала форму конкретных производителей и поставщиков.

Как отмечают эксперты, сейчас не являются редкостью случаи сговора администраций учебных заведений с коммерсантами.