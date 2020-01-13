«Школа RT» будет доступна в онлайн-режиме

Своим опытом со слушателями поделятся продюсеры и корреспонденты телеканала, а также авторы digital-проектов и представители агентства RUPTLY.

По словам руководителя проекта Анны Ковтуновой, у самых успешных слушателей «Школы» появится возможность пройти стажировку на RT и стать одним из членов команды телеканала. Кураторы и спикеры RT определят лучших.

«Принять участие в авторских мастер-классах теперь можно из любой точки земного шара», — отметила Ковтунова.

Онлайн-школа предлагает бесплатные курсы по таким направлениям, как «съемка и постпродакшен», «новые медиа» и «теле- и онлайн-журналистика». Слушателей научат придумывать веб-сериалы, создавать оригинальный контент для соцсетей, снимать вирусный ролик или необычный сюжет.