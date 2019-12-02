Школа ответит за учеников на территории даже после уроков

«Суд обязан привлекать к участию в деле в качестве соответчика образовательное учреждение, в стенах или на территории которого несовершеннолетний находился в момент причинения им вреда», — процитировал решение Верховного суда сайт Ura.ru.

Такой вердикт прозвучал в связи с недавним делом о компенсации морального вреда. Мальчик упал на одноклассника, и тот получил тяжелые травмы. Родители пострадавшего подали в суд на родителей виновника. Семья-ответчик подала иск на взыскание компенсации со школы. По их словам, инцидент произошел по недосмотру администрации учебного учреждения.

Районный суд отказал во встречном требовании, однако Верховный суд такое решение отменил и направил дело для нового рассмотрения.

Отмечается, что, по закону, образовательные, медицинские, спортивные и культурно-досуговые учреждения несут ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним на их территории.