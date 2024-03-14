Общество 14 марта 2024, 16:35 «Школа молодого руководителя» стартовала в Нижнем Новгороде

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Образовательная программа «Школа молодого руководителя» для обучения государственных и муниципальных служащих нового поколения открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщилоНИА «Нижний Новгород».

Цель модуля — создать и подготовить базу высокопотенциальных управленцев в масштабах страны. Участие в программе принимают 150 начинающих руководителей из 48 регионов России в возрасте до 35 лет.

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Отмечается, что «Школа молодого руководителя» проводится на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).