Школа из Красногорска станет участником телемоста ко Дню космонавтики

Школьники из Красногорска примут участие в телемосте ко Дню космонавтики. Встречу организует детский центр Музея Победы и московская школа № 504, транслировать ее будут на YouTube.

Телемост, посвященный 60-летию со дня первого полета человека в космос, пройдет на площадке красногорской школы № 18. Образовательное учреждение выиграло право на участие в конференции во Всероссийском форуме профессиональной ориентации «Проектория».

«В ходе мероприятия руководители и активисты школьных музеев поделятся образовательными наработками школ, своим мнением об актуальных инструментах продвижения музейных проектов, современных методах популяризации научных знаний и просветительской деятельности», — сообщили в пресс-службе Музея Победы.

К конференции подключатся школьные музеи Москвы, Калуги и Гагарина. Они расскажут о своих экспозициях, посвященных покорению космоса.

В пятницу, 9 апреля, в космос запустят ракету-носитель «Союз» с портретом Гагарина. Его установили на стартовый комплекс Байконура.