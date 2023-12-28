Общество 28 декабря 2023, 14:26 Школа-интернат для одаренных детей появится в Нижегородской области

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Школу-интернат для одаренных детей откроют в городе Бор Нижегородской области. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на данные стратегии развития региона.

Учебное заведение на 800 мест будет работать круглый год. На территории площадью 8,3 гектара появится здание самой школы, два корпуса пансионата, футбольное поле и бассейн.

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Рядом разместят парковку, парк, яхт-клуб и пешеходный мост. Сроки реализации проекта пока не известны.