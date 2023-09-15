Общество 15 сентября 2023, 15:15 Школа Екатеринбурга столкнулась с массовым увольнением учителей kp.ru: 20 учителей уволились из школы № 22 в Екатеринбурге РИА «Новости»

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Новый учебный год начался с кадровых потерь для школы № 22 в Екатеринбурге. За лето оттуда уволились 20 педагогов. Об этом рассказали родители учеников, сообщил сайт kp.ru

Речь идет об учителях общего и дополнительного образования. Теперь у некоторых классов в расписании нет многих важных предметов.

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Одна женщина пояснила, что у нее в школе учились две дочери: старшая, девятиклассница, осталась в этом учебном заведении, а младшую — ученицу шестого класса — решили перевести в другое.

«Я перевела в другую [школу], так как летом узнала о сложившейся ситуации. Сейчас в шестых классах нет ни биологии, ни географии, ни музыки с информатикой», — уточнила жительница Екатеринбурга.

Она призналась, что переживает за старшую дочь — ей после девятого класса нужно сдавать ОГЭ.

Другая мать заявила, что в школе № 22 нет педагогов, которые могли бы подготовить ее дочь к экзаменам по биологии и русскому языку.

Отец ученицы шестого класса добавил, что у его дочери с начала сентября не было ни одного урока биологии и ИЗО. При этом в расписании много занятий по физике и физкультуре.

Пока неизвестно, с чем связано массовое увольнение преподавателей. Некоторые родители заметили, что условия для учителей в этом учебном заведении стали меняться в худшую сторону после смены директора в октябре прошлого года.

В департаменте образования города сообщили, что в школе по состоянию на 1 сентября не было открытых вакансий для учителей.