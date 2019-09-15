Шью в «сэлфсью». В Раменском открылось антиателье

Все слышали про антикафе, коворкинг, но время не стоит на месте. И вот появляется новый формат пространства «для дела» — антиателье. Такая мастерская появилась в Раменском.

«Шить самому» — новый формат ателье открыл житель Раменского. Там можно не только научиться работе портного, но и просто арендовать швейные машинки, приходить в кружок по вязанию или детской игрушки.

Источник фото: телеканал «360»

«Ядро нашего проекта — это открытая швейная мастерская, как раз где люди учатся шитью. И сейчас как раз проходит кружок мягкой игрушки, где шитье осваивают дети», — рассказал создатель антиателье Иван Ермолюк.

Источник фото: телеканал «360»

«Сэлфсью» в переводе означает «шить самому». Но это не только мастер-классы с преподавателем. Если вы шить уже умеете, то просто арендуете оборудование в коворкинге, на любое время, и можете создавать одежду — хоть на продажу.

Источник фото: телеканал «360»

Так, на втором этаже антиателье располагается дизайн-студия, где девочки на профессиональном уровне создают одежду. Правда, окончательного решения без Ивана не принимают. Хоть владелец коворкинга со швейным делом на «Вы», но его креативный взгляд на вещи нередко портнихам на руку.

Источник фото: телеканал «360»

За год своего существования антиателье уже стало центром притяжения для раменских рукодельниц. И это неспроста — к открытию креативного пространства Иван Ермолюк подошел со всей серьезностью.

«Я выходил на улицу, делал исследования, опрашивал людей. И выяснил, что 50% женщин опрошенных так или иначе, но шьют», — рассказывает Иван Ермолюк.

Теперь многие из них и правда шьют — в антиателье Ивана Ермолюка. Ведь здесь есть все необходимое. Начиная с профессиональных машин и оверлоков и заканчивая любой фурнитурой, вплоть до куска мыла.

Источник фото: телеканал «360»

Мы ориентированы на всех людей, которые хотят быть причастны к шитью Иван Ермолюк

Источник фото: телеканал «360»

Так что провести свои выходные в раменском «сэлфсью» за интересным и полезным делом может любой желающий.