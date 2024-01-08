Общество 08 января 2024, 08:00 «Шизофренические мысли». Глава волгоградского МЧС пожелал «онкологии» семье автора жалобы на него Глава волгоградского МЧС Любавин пожелал рака семье автора жалобы на него РИА «Новости»

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Глава МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал пожаловавшемуся на него человеку, чтобы вся его семья заболела раком. Видео опубликовало издание V1.

«Чтоб у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. <…> Когда люди шизофренические свои мысли пишут, они не понимают, что делают», — заявил Любавин.

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Когда и при каких обстоятельствах прозвучало пожелание, непонятно. По ролику можно предположить, что Любавин находился на совещании.

Скандальное видео с проклятиями в редакцию прислали на условиях анонимности. Автор жалобы — кто-то из подчиненных главы волгоградского МЧС — посчитал, что Любавин якобы «получает преференции» и его «лоббировал банк», в котором работает его жена. По словам самого Николая Любавина, прокуратура проводила проверку по этому обращению.

Любавин является начальником управления МЧС по Волгоградской области с 2020 года. Ранее трудился в структурах главного управления министерства по Ставропольскому краю.