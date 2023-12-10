Общество 10 декабря 2023, 04:43 Шить нельзя, но можно убираться. Как правильно встречать Знамение Пресвятой Богородицы Пятый канал: православные отметят день Знамения Пресвятой Богородицы 10 декабря РИА «Новости»

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В воскресенье, 10 декабря, православные в России отмечают праздник Знамения Пресвятой Богородицы. О том, что можно, и что нельзя делать в этот день, рассказал телеканал Пятый канал.

Праздник посвящен чудотворной иконе Божией Матери «Знамение». Это название икона получила в 1170 году после легендарного спасения Великого Новгорода от нападения русских князей во главе с сыном суздальского князя Андрея Боголюбского. По преданию, новгородцы решили обнести иконой крепостную стену. Нападавшие выпустили по ним тучу стрел, и одни из них поразила святой лик. Изображенная на иконе Дева Мария заплакала, а нападавших объял необъяснимый ужас. Они бросили оружие и начали убегать от города.

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Праздник Знамения не предполагает шумных торжеств. В этот день православные ходят в церковь и молятся о мире, прекращении войн и вражды.

В народе верят, что в этот день судьба посылает человеку знаки, к которым надо быть внимательнее. Согласно другой примете, если утром 10 декабря встать лицом к северному ветру, то он унесет с собой все горести и невзгоды.

Согласно народным верованиям, в этот день нельзя шить и вязать — из-за этого могут прийти лютые морозы. А еще не стоит приглашать в дом нищих и больных — болезни и несчастья таких гостей могут перейти на хозяев.

А вот выметать сор из избы в этот день как раз стоит — считается, что с мусором из жизни человека уйдут проблемы и трудности. Главное, отнести его подальше от дома.

В понедельник, 4 декабря, православные отметили Введение во храм Пресвятой Богородицы.