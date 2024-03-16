Общество 16 марта 2024, 14:04 Ширвиндт сделал неожиданное заявление об элите России перед смертью Ширвиндт перед смертью сказал, что находится в элите позапрошлого века РИА «Новости»

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Известный российский актер Александр Ширвиндт незадолго до смерти признавался, что затрудняется ответить на вопрос о формировании новой элиты в России, так как сам находится в элите позапрошлого века. Его слова привел «Московский комсомолец».

Журналисты спросили актера, как он оценивает заявление президента Владимира Путина, который сказал о необходимости формирования новой элиты в стране из бойцов СВО.

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«Не знаю, это вопрос очень серьезный. Я нахожусь в элите позапрошлого века, поэтому не могу взять на себя ответственность. В вопросах нынешней элиты России могу ошибаться», — отметил Ширвиндт.

О смерти Ширвиндта на 90-м году жизни стало известно в пятницу, 15 мая. Он не дожил до очередного юбилея всего лишь четыре месяца. Владимир Путин в письме с соболезнованиями назвал актера настоящей легендой.