Широков после избиения арбитра устроился на работу в юридическую фирму

Футболист Роман Широков после избиения арбитра Никиты Данчикова получил должность заместителя главы юридической фирмы с зарплатой в 50 тысяч рублей. На работе его охарактеризовали положительно.

Справку из фирмы показали в суде. В ней говорится, что Широков рассудительный, коммуникабельный, пунктуальный, неконфликтный. Об этом написало РИА «Новости». Прокурор просит дать спортсмену один год и десять месяцев ограничения свободы, сообщил RT.

Ограничение свободы предполагает запрет на выход из дома в определенные часы. Также нельзя уезжать из города без уведомления, участвовать в массовых мероприятиях. Осужденного обязывают регулярно отмечаться в инспекции.

Адвокат потерпевшего, Александр Островский добавил, что прокурор просит частично удовлетворить гражданский иск о выплате Широковым 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Изначально Данчиков просил 500 тысяч.

Роман Широков в середине августа 2020 года во время любительского матча в рамках турнира «Российская медиалига» с участием команды телеканала «Матч ТВ»напал на арбитра Никиту Данчикова. Судья показал футболисту красную карточку из-за оскорблений.

Позже спортсмен извинился за свое поведение, но телеканал отстранил его от работы. В отношении футболиста открыли уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».