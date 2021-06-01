«Шипело и текло что-то черное». Врачи из Татарстана несколько часов игнорировали ребенка с батарейкой в носу

Четырехлетний мальчик из села Верхний Табын после игры в саду оказался с батарейкой в носу. В районной поликлинике в течение нескольких часов не смогли оказать помощь ребенку, его даже не осмотрели. Местный Минздрав не видит в этом проблемы и считает, что медики поступили правильно. Об этом «360» рассказал мама пострадавшего Альсина Сабирова.

Женщина приехала в садик забирать ребенка. Когда она зашла, мальчик заплакал. Но при этом сказал, что ничего не случилось.

«Его подруга принесла в садик игрушечный фонарик с батарейками, вот они и играли, разобрали его. Сын потом сказал, что эту батарейку-таблетку засунула его подруга. Он подошел к воспитателям, они посмотрели, ничего не нашли», — рассказала собеседница «360».

Вечером мама с сыном приехали домой, все было как обычно. Только у ребенка был небольшой насморк. Через время мальчик подошел и сказал, что болит нос. Женщина услышала, что внутри что-то шипит, но при осмотре опять ничего не обнаружила и решила ехать в ближайшую больницу. Там никого не было, кроме одной сотрудницы, которая отправила ее к лору. Врач сказала, что будет через два часа.

«Ребенку становилась все хуже и хуже, а нос начал отекать и синеть. Из него начало течь что-то черное», — вспомнила молодая мама.

Лор опять попросил подождать еще два часа. Дежурным врачом оказался гинекологом, по словам Сабировой, он даже не вышел к ним. В итоге мать с ребенком поехали в городскую поликлинику.

«Они быстро все сделали, врач осмотрел. Они сказали, что просто так ребенка мучить не будут, потому что опухоль большая и через нее нельзя пройти. Нас положили. Утром лор и хирург под наркозом убрали батарейку. Судиться с ними я не буду, пусть хотя бы перед ребенком извинятся», — сказала женщина.

Родительница пожаловалась на бездействие врачей районной больницы в местный Минздрав. Но там заявили, что сотрудники сделали все как положено.

В пресс-службе ведомства сообщили, что при поступлении обращений по узким специальностям во внерабочее время профильных врачей вызывают отдельно. По их словам, так и было сделано.

«Изначально ребенок был осмотрен фельдшером. Показаний к экстренному вмешательству на тот момент не было. Инородное тело не представляло угрозу жизни и здоровью ребенка. Сотрудники больницы вызвали лор-врача, который был в тот момент на выезде по уважительной причине», — рассказали в министерстве.

Они отметили, что врач выехал при первой возможности. Но женщина не дождалась приезда специалиста и решила уехать в другое лечебное учреждение. Они выразили сожаление, что ситуация сложилась таким образом. Но отметили, что работники Муслюмовской ЦРБ действовали «согласно установленной маршрутизации, чтобы оказать медпомощь в соответствии со всеми стандартами».