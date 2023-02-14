Общество 14 февраля 2023, 11:56 «Шинник» начал разбирательство после информации о драке с украинскими футболистами Гендиректор «Шинника» Кулаков: клуб начал разбирательство по драке игроков с украинцами Википедия

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Руководство российского футбольного клуба «Шинник» начало разбирательство по появившейся в СМИ информации о драке игроков команды с футболистами украинского «Миная». Об этом изданию «Спорт-Экспресс» сообщил генеральный директор ярославского коллектива Сергей Кулаков.

«Я пока что пребываю в Ярославле, мы начнем разбирательство в этой информации. Пока что сложно выяснить, что там случилось на самом деле, поэтому от комментариев я воздержусь», — сказал он.

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Кулаков отметил, что пресс-служба в ближайшее время опубликует всю необходимую информацию на своих ресурсах в Сети.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что футболисты клубов устроили массовую драку в гостинице Royal Seginus. По информации источника, футболисты «Миная» подошли к начальнику ярославского клуба и потребовали от него пропеть отрывок из украинского гимна. Конфликт погасили администраторы отеля.

Однако позднее несколько футболистов «Миная» оказались в одном лифте с игроком «Шинника», сильно избив его. После этого между спортсменами вспыхнула массовая потасовка.