Шимпанзе в красноярском парке спасают от депрессии с помощью мультиков

Шимпанзе Тихон и Анфиса, по словам сотрудников парка, привыкли общаться с посетителями и теперь находятся в подавленном состоянии. Чтобы поднять их настроение, было решено показывать приматам мультики.

«Любимый мультфильм у них — про маму-обезьянку, которая живет в зоопарке. Смотрят не отрываясь. Тихон, как большинство мужчин, лежит и потягивается на своем „диване“, грызя овощи», — рассказали сотрудники.