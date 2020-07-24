Схимонаха Сергия лишили сана

Пресс-служба Екатеринбургской епархии напомнила, что священник удерживает монастырь в то время, как настоятельницей формально считается игумения Варвара.

«В епархии неоднократно отмечали, что восстановление мирной жизни обители возможно лишь с возвращением игумении Варвары, для чего схимонаху Сергию необходимо покинуть женский монастырь», — заключили в пресс-службе.