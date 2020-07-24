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    24 июля 2020, 15:13

    Схимонаха Сергия лишили сана

    Дарья Морозова

    Патриарх Кирилл окончательно утвердил решение лишить сана схимонаха Сергия. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Пресс-служба Екатеринбургской епархии напомнила, что священник удерживает монастырь в то время, как настоятельницей формально считается игумения Варвара.

    «В епархии неоднократно отмечали, что восстановление мирной жизни обители возможно лишь с возвращением игумении Варвары, для чего схимонаху Сергию необходимо покинуть женский монастырь», — заключили в пресс-службе.

    Новости SMI.FM