Схимонах Сергий рассказал, как поступали с насильниками детей в тюрьме, где он сидел

«Я находился там, где вы знаете, 13 лет. Все лица, которые имели преступления против детей, стали в зонах опущенными», — заявил старец. — И раньше это было самым позорным, несмываемым клеймом на всю жизнь», — сказала отец Сергий. Он также рассказал, что сейчас его послушников расспрашивают представители прокуратуры и следственного комитета. Вопросы, которые задают сотрудники о насильственных действиях, повергают детей в шок.

«У детей спрашивали: «Снимали ли с вас трусики, наклонялись ли вы, залезали ли к вам в кроватку и т.д». Отрок Саша после этих допросов замкнулся и начал писаться. Дети спрашивают сестер: «Нас что, хотят посадить в тюрьму?», — пояснил отец. Он также объяснил, что воспитанием детей занимались две матушки - Варвара и ее сестра Нина. Они обе имеют высшее образование по психологии. По словам Сергия, они «осуществляли контроль и обучение детей», и у него не было никогда к ним вопросов.

Сергий стал скандально известен, когда насылал проклятья на священников, которые закрывали храмы из-за «псевдопандемии» коронавируса. В начале июля Верхнепышминский суд признал его винновым в распространении ложной информации о COVID-19.