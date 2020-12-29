Защита обжалует арест бывшего схиигумена Сергия

«Защита не согласна с решением о заключении Романова под стражу, мы обжалуем его в вышестоящий инстанции», — сказал Миронов.

Следком в сообщении об аресте отца Сергия напомнил, что в 1980–1990-е он отсидел больше 10 лет за убийство и разбойное нападение, пишет РИА «Новости».

В ночь на 29 декабря спецназ взял штурмом Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, задержав Сергия, который с весны удерживал обитель. Лишенного сана монаха доставили в Москву, где Басманный суд заключил его под стражу до 28 февраля 2021 года.

Романова обвиняют в склонении к самоубийству, а также в самоуправстве и оскорблении религиозных чувств из-за его проповедей, выложенных на YouTube.

Конфликт Сергия с РПЦ начался в апреле, после закрытия храмов из-за коронавируса. Схиигумен проклинал всех, кто закрывает церкви, и проповедовал, что вирус нельзя подхватить в обители. Сергия запретили в служении и лишили сана, а затем отлучили от церкви. Романов, сместив настоятельницу, засел в монастыре.