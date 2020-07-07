Схиигумена Сергия признали виновным в распространении ложной информации о COVID-19

Схиигумена Сергия признали виновным в распространении фейковой информации о коронавирусе. Теперь ему придется заплатить штраф 90 тысяч рублей.

Решение по делу священника вынес Верхнепышминский суд. Сергию придется заплатить штраф по части 9 статьи 13.15 КоАП за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Священник называл коронавирус «псевдопандемией» и проклинал тех настоятелей, которые закрывали свои храмы для прихожан из-за COVID-19.

«Мировой судья постановил: Романова Николая Васильевича признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 90 тысяч рублей», — приводит слова судьи агентство «Интерфакс».

Как сообщает «Коммерсант», на заседание суда сам Сергий не пришел, была лишь его адвокат Светлана Герасимова. В начале заседания она рассказала о факте фальсификации документов, так как протокол о правонарушении датирован 24 июня, однако Сергий не получал никаких бумаг.

«Указано, что мой подзащитный получил протокол и он датирован 24 июня этого года. Я заявляю о фальсификации данного доказательства по той причине, что с 8 июня 2020 года я представляю интересы моего доверителя во всех правоохранительных органах. Мой доверитель в правоохранительные органы не являлся, к нему представители не приезжали и никакие документы не вручали», — пояснила Герасимова.

Ранее стало известно, что церковный суд лишил отца Сергия сана, однако это не остановило священника и он продолжил служить в Среднеуральском женском монастыре.