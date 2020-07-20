Схиигумена Сергия оштрафовали по делу о возбуждении ненависти. Защита готова обжаловать решение
«Признан виновным по статье 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначен административный штраф в размере 18 тысяч рублей», — сказала «360» помощник председателя Верхнепышминского городского суда Люция Бызова.
Постановление еще не вступило в законную силу. Отец Сергий и его адвокат могут обжаловать решение в течение 10 дней. После заседания защитник священника Герасимова рассказала «360», что не согласна с решением судьи.
«Приговор вынесен и мы его будет обжаловать, потому что мы с ним не согласны», — ответила Герасимова. Она объяснила, что позиция защиты базировалась на том, что экспертизу по сказанному в проповеди, проводили не комплексно. Для этого были привлечены психолог и лингвист, но для специфики текста нужен анализ профильных специалистов.
«В частости с моей стороны был направлен адвокатский запрос разным специалистам в сфере — это и религиоведам, лингвистам, филологам и психологам. Мы просили дать детальный анализ проповеди по тем же самым вопросам, которые были обозначены специалистами в рамках проверочных мероприятий. И что меня больше всего поразило, так это то, что специалисты, которые отвечали на адвокатские запросы пришли к противоположным выводам. В конкретном случае в рамках проверочных мероприятий необходимо было проводить комплексную экспертизу», — сказала адвокат.
Герасимова предлагала привлечь к экспертизе не только лингвиста и психолога, но и других специалистов. Адвокат отметила, что текст проповеди анализировали без религиоведческой литературы. Она обратила внимание, что проповедь входит в обязанности священника. Герасимова рассказала, что позиция защиты основывается на судебной практике. Она ссылалась на подобное дело рассмотренное в Санкт-Петербурге. Сам священник так и не явился на суд.
Отца Сергия уже признали виновным в распространении ложной информации о коронавирусе. Священнослужитель называл болезнь «псевдопандемией».