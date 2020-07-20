Схиигумена Сергия оштрафовали по делу о возбуждении ненависти. Защита готова обжаловать решение

Опального священника Сергия из Среднеуральского женского монастыря признали виновным по статье о возбуждении ненависти или вражды. Адвокат Светлана Герасимова намерена обжаловать решение суда. По ее мнению, была проведена поверхностная оценка проповеди отца Сергия.

«Признан виновным по статье 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначен административный штраф в размере 18 тысяч рублей», — сказала «360» помощник председателя Верхнепышминского городского суда Люция Бызова.

Постановление еще не вступило в законную силу. Отец Сергий и его адвокат могут обжаловать решение в течение 10 дней. После заседания защитник священника Герасимова рассказала «360», что не согласна с решением судьи.

«Приговор вынесен и мы его будет обжаловать, потому что мы с ним не согласны», — ответила Герасимова. Она объяснила, что позиция защиты базировалась на том, что экспертизу по сказанному в проповеди, проводили не комплексно. Для этого были привлечены психолог и лингвист, но для специфики текста нужен анализ профильных специалистов.

«В частости с моей стороны был направлен адвокатский запрос разным специалистам в сфере — это и религиоведам, лингвистам, филологам и психологам. Мы просили дать детальный анализ проповеди по тем же самым вопросам, которые были обозначены специалистами в рамках проверочных мероприятий. И что меня больше всего поразило, так это то, что специалисты, которые отвечали на адвокатские запросы пришли к противоположным выводам. В конкретном случае в рамках проверочных мероприятий необходимо было проводить комплексную экспертизу», — сказала адвокат.

Герасимова предлагала привлечь к экспертизе не только лингвиста и психолога, но и других специалистов. Адвокат отметила, что текст проповеди анализировали без религиоведческой литературы. Она обратила внимание, что проповедь входит в обязанности священника. Герасимова рассказала, что позиция защиты основывается на судебной практике. Она ссылалась на подобное дело рассмотренное в Санкт-Петербурге. Сам священник так и не явился на суд.

Отца Сергия уже признали виновным в распространении ложной информации о коронавирусе. Священнослужитель называл болезнь «псевдопандемией».