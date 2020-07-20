Схиигумен Сергий не пришел на суд по делу о возбуждении ненависти

Суд в Свердловской области рассматривает дело схимонаха Сергия о возбуждении им ненависти или вражды. Сам лишенный сана священнослужитель не пришел на слушание.

Схимонаха обвинили по административной статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». За это ему грозит штраф до 20 тысяч рублей, 100 часов обязательных работ или административный арест на 15 суток, сообщило РИА «Новости».

На заседание суда в Верхней Пышме Сергий не явился. Его интересы представляет адвокат Светлана Герасимова.

Скандалы начали разгораться вокруг бывшего схиигумена Сергия во время распространения коронавируса. Он начал говорить в проповедях, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», и призывал приходить в храмы, несмотря на ограничения.

Епархия лишила его права проповедовать, но Сергий продолжал это делать. Затем экс-схиигумен сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и захватил обитель. Церковный суд лишил его сана. Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей по делу о распространении фейков. Тогда на заседание священнослужитель тоже не пришел.