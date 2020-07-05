Схиигумен Сергий хотел крестить китайцев, когда они дойдут до Урала

Лишенный сана схиигумен Сергий Романов, захвативший Среднеуральский женский монастырь, хотел построить там самый большой православный храм в мире, чтобы крестить китайцев. Об этом заявили в Екатеринбургской епархии РПЦ.

Отказ в строительстве, по версии духовенства, мог привести Сергия к противостоянию с официальной церковью.

«Их мотивация была сказочная. Они ожидали, что нас завоюют китайцы, они дойдут до Урала, и вот как раз там [поставить] храм, и они там будут все креститься. Поэтому он должен быть большой, чтобы все китайцы там поместились», — заявил радиостанции «Говорит Москва» секретарь епархиального совета Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников.

Сергий, по словам Райникова, хотел построить храм высотой с 25-этажный дом (77 метров), чтобы в нем могли одновременно находиться 37 тысяч человек.

«Вполне возможно, что повод к его расколу мог быть в том, что ему не дали заниматься этим строительством», — предположил представитель епархии.

Сергий стал широко известен весной, когда проклял церковные и светские власти, закрывающие храмы из-за распространения коронавируса. Также схиигумен выступал против ИНН, «чипизации» населения и голосования по поправкам к Конституции.

В июне он сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря, захватив его, после чего был запрещен в служении и лишен сана.