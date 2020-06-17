Схигумен Сергий заявил, что его лишили сана «за правду». И объяснил свое поведение

Долгое время священник разговаривал с миром через видеобращения и заявления, которые освещали разные СМИ. На этот раз Сергий все же впустил корреспондентов и даже поговорил с ними. Священник был в окружении верных ему последователей и прихожан.

Сергий рассказал, что за монастырем сейчас следит он, а не матушка Варвара, которая уехала от него. Он сообщил, что ждет от нее покаяния. «Так же, как в случае с блудным сыном, который пожелал взять часть имений отца: он отпустил его далече. А когда он пришел с покаянием к родному отцу, тот его простил. Я хочу, чтобы она принесла достойные плоды покаяния, покаялась и жила спокойно дальше в нашем монастыре», — пояснил Сергий.

Священник не согласен с решением церковного суда и считает, что был лишен сана за правду. Поэтому прекращать проповедовать он не собирается. Тем более что молитвы, которые он продолжает читать, больше никто в стране не проводит. «Дело в том, что здесь, на этом месте, я читаю специальные молитвы. Этих специальных молитв никто в России уже не читает: о страждущих, о больных, о бесноватых, об одержимых. Хотим мы или нет, есть мир духовный. Есть не только ангелы света, но и ангелы зла. Я люблю всех и у меня нет врагов. Враг только один — грехи», — рассказал священник.

На вопросы журналистов о том, как можно решить разногласия с Епархией священник отвечал криком, что не виноват. И толпа поддерживала его возгласами: «Ничего не нарушал батюшка».

Сергий рассказал, что вел беседу с митрополитом, который посоветовал ему молчать и не говорить с журналистами. И в этом случае священник пошел против воли руководства. На вопрос журналиста о том, что будет делать Сергий, когда его лишат сана, он ответил, что такое решение должен принимать народ.

В разговоре с журналистами священник рассказал, что все средства, которые приходили в церковь, тратились только на нужны монастыря. Священник показал журналистам свою келью и по ходу экскурсии продолжал повторять одну из своих проповедей, в которой говорилось про чипизацию. По его словам, он хотел донести, что такая идентификация людей, которую делали ещё «фашисты» приводит к цифровому рабству.

«Сейчас это все делается добровольно-принудительно с нами. Это я хотел только довести до вас. Защитить вас от всех тех, кто хотел нам сделать фашистский режим. Я не хочу, чтобы вы и ваши дети были рабами в фашистском концлагере. Аминь», — закончил Сергий.

Кроме Епархиального суда, который пройдет 26 июня, отца Сергия ожидают и в суде Верхней Пышмы по протоколу об административном нарушении.