«Чисто английское величие». Экс-советник президента вспомнил, как Елизавета II приезжала в Россию | 360°

Общество 08 сентября 2022, 16:06 Поделиться Telegram

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Viber «Чисто английское величие». Экс-советник президента вспомнил, как Елизавета II приезжала в Россию Глава служб Горбачева и Ельцина вспомнил, как прошел приезд Елизаветы II в Россию РИА «Новости»

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Своим единственным приездом в Россию в 1994 году королева Великобритании Елизавета II осталась очень довольна. Об этом «360» рассказал профессор РАН, заведующий сектором философии политики, советник президента РФ до 2011 года Владимир Шевченко.

Он также руководил в свое время службами президентов Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

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«Это был первый исторический визит королевы к нам в страну. Естественно, они приезжали к нам на подготовку восемь или девять раз. Все их требования были выполнены, на ушах, в общем-то, не стояли. Они, конечно, хотели показать нам свое величие — это чисто английское такое», — поделился Шевченко.

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Он рассказал, что по английской традиции, если у страны, куда прибывает королева, есть порт, то она должна приплыть или отплыть через него. Поэтому прилетела Елизавета II в Москву на самолете, а отправилась обратно на своей яхте из Санкт-Петербурга. На этом же судне был прощальный прием для Бориса Ельцина и сопровождавших его лиц.

«Она обычно рукe никому не подает, но, когда мы прощались в Петербурге, мне она подала руку, сказала: „Спасибо“. <…> Она была довольна», — признался Владимир Шевченко и напомнил, что про этот прием он писал в своей книге «Повседневная жизнь Кремля при президентах».

В пресс-службе Букингемского дворца рассказали, что состояние здоровья британской королевы Елизаветы II вызвало обеспокоенность врачей. Ей посоветовали оставаться под медицинским наблюдением.

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