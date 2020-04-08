Шествия не будет? Акцию «Бессмертный полк» могут заменить онлайн-форматом

Несмотря на то, что период самоизоляции может закончиться до юбилея Победы, авторы «Бессмертного полка» уверены: сейчас не время для таких акций. По крайней мере, в том виде, в котором мероприятие существовало раньше.

На фоне широкого распространения COVID-19 организаторы самой масштабной акции ко Дню Победы «Бессмертный полк» призвали отказаться от шествия. Они предложили заменить мероприятие флешмобом в интернете. Об этом волонтеры проекта сообщили на сайте акции.

«Координаторы Бессмертного полка всегда считали, что память о своем солдате — это не только (и не столько) шествие в колонне. Стать частью Полка можно и другими способами», — рассказали организаторы.

Авторы проекта предлагают рассказать истории о своих родственниках-солдатах или тружениках тыла. Поделиться своими героями можно в любой социальной сети. Для акции в этом году уже есть и хештеги — #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020.

В своеобразный виртуальный день памяти организаторы планируют вести текстовую трансляцию мероприятия на официальном сайте проекта.

Разговоры об отмене шествия ведутся уже несколько дней. С предложением организовать «Бессмертный полк» в онлайн-формате выступили накануне. О том, как все же будет выглядеть акция 9 мая, обещали сообщить до конца апреля.