Шестую выставку катеров и яхт открыли в Северной столице

По данным информагентства, выставка проходит в Речном яхт-клубе профсоюзов, который находится на Петровской косе. Она продлится до восьмого сентября. На выставке будет представлено около 60 уникальных объектов. По словам организаторов, длина катеров варьируется от пяти до 25 метров. Уточняется, что посетители выставки смогут увидеть такие модели, как NorthSilve, Volzhanka, Velvette, Galeon, Princess, Azimut и многие другие.