22 декабря 2022, 11:18
Шестой забег Дедов Морозов состоится в Петербурге 24 декабря
Забег Дедов Морозов уже в шестой раз пройдет в Санкт-Петербурге. Зарядиться новогодним настроением и побывать в роли главного волшебника этого праздника можно будет 24 декабря, сообщил основатель забега Айдар Нуриев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Все желающие еще могут зайти на официальный сайт мероприятия и зарегистрироваться там для участия. Главное условие — наличие костюма Деда Мороза.
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Если же такого атрибута праздника у участников не имеется, то за дополнительную плату его можно будет взять в аренду.
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