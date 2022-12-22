Общество 22 декабря 2022, 11:18 Шестой забег Дедов Морозов состоится в Петербурге 24 декабря

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Забег Дедов Морозов уже в шестой раз пройдет в Санкт-Петербурге. Зарядиться новогодним настроением и побывать в роли главного волшебника этого праздника можно будет 24 декабря, сообщил основатель забега Айдар Нуриев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Все желающие еще могут зайти на официальный сайт мероприятия и зарегистрироваться там для участия. Главное условие — наличие костюма Деда Мороза.

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Если же такого атрибута праздника у участников не имеется, то за дополнительную плату его можно будет взять в аренду.

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