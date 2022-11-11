Общество 11 ноября 2022, 19:39 Шестой национальный рекламный форум стартовал в Москве Телеканал "360"

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В Москве стартовал Шестой Национальный Рекламный Форум. Его участники обсуждают актуальные проблемы, связанные с эффективностью рекламного рынка

Ежедневно его участниками становятся порядка четырех тысяч гостей. В общей сложности на форуме уже выступили порядка 275 спикеров. Это — представители брендов и потребители. Как отметила директор Северо-западного представительства АКАР Наталья Пилатова, на этом мероприятии новые специалисты могут увидеть рынок таким, какой он есть.

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«Увидеть самых важных людей на этом рынке, которые обладают экспертизой, абсолютно разносторонними качествами, которые могут работать в любых сферах рекламного бизнеса. Да и программа очень разнообразная», — поделилась она.

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Одной из главных тем форума стала проблема импортозамещения рекламного бизнеса. Эту сферу обсуждают во всех деталях. Пока на одной дискутируют о «новом мире медиа», на другой говорят, как рекламным агентствам адаптироваться к нынешним реалиям в условиях экономического кризиса.

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«Региональные агентства живут в ситуации, когда кто-то уезжает, рынки изменились ушли крупные рекламодатели — нужно работать. При этом экспертиза есть, а так как многие научились работать удаленно, у них появляется такое окно возможностей», — объяснил генеральный директор Agenda media group Алексей Парфун.

Главная цель форума заключается в анализе всех изменений на рынке за прошедший год и поиск ответа на вопрос «Где разместить рекламу, чтобы она была эффективна?».

Как отметила руководитель департамента бизнес-аналитики, маркетинга и коммуникаций НРА Лариса Щипанова, сегодня в России примерно на треть выросло количество рекламодателей, которые пришли размещаться на региональном уровне.

«Речь идет именно о локальных производителях, они не боятся новых каналов коммуникаций, активно идут в ТВ. В этом есть объяснение с точки зрения того, что ТВ — это эффективный канал коммуникаций», — отметила она.

Не менее важным вопросом форума стала и региональная повестка. Участники мероприятия также обсудили и то, что прямо сейчас происходит в регионах. Организаторы уверены: именно на НРФ можно четко увидеть изменения и перспективы регионального рекламного рынка.