Шестой Международный арктический форум пройдет 11–13 апреля в Петербурге

Шестой Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» в этом году пройдет 11–13 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА ФАН.

Целью форума является развитие арктического региона. На форуме ожидается около 2,5 тысяч гостей из разных стран.

«Деловая программа форума формируется с учетом приоритетов российского председательства, среди них — социально-экономическое развитие региона, население Арктики, охрана окружающей среды», — рассказал секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.