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    01 февраля 2022, 18:22

    Шестой Международный арктический форум пройдет 11–13 апреля в Петербурге

    Дарья Морозова

    Шестой Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» в этом году пройдет 11–13 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Целью форума является развитие арктического региона. На форуме ожидается около 2,5 тысяч гостей из разных стран.

    «Деловая программа форума формируется с учетом приоритетов российского председательства, среди них — социально-экономическое развитие региона, население Арктики, охрана окружающей среды», — рассказал секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.