Шестилетнюю россиянку привлекли к суду за долги умершей матери

Мама шестилетней Полины из Новосибирска умерла в 2016 году, не оплатив накопившийся долг за электричество. Девочке досталась доля в квартире, а с ней и коммунальный долг в 26 тысяч рублей. Энергоснабжающая организация подала иск в суд о взыскании. Об этом сообщили «Вести. Новосибирск».

В суд девочка пришла с бабушкой и дядей, который представлял ее интересы. Денег на настоящего адвоката у ребенка не оказалась. Увидев ответчика судья сильно удивилась.

Юрист энергоснабжающей компании заявила, что они до конца не были уверены, что наследницей умершей должницы стал ребенок. Она пояснила, что путаница возникла из-за того, что уведомления о долге собственники квартиры получали, но никак на это не реагировали и не приходили для разбирательства. В результате компания обратилась в суд, где увидела, кто стал должником.

В ходе первого судебного заседания судья принял решение поменять ответчика по делу. Долг, который висит на квартире переадресовали к отцу девочки, как ее законному представителю.

Дядя ребенка пояснил, что его умершая сестра владела одной четвертой долей в квартире. Была там зарегистрирована, но не проживала. В компании решили, что раз есть наследник, то он и должен погасить долг.

В качестве выхода из ситуации суд посоветовал узнать, сколько стоит доля в квартире и продать ее, чтобы погасить задолженность.

По словам дяди девочки, разбирательства продолжались не один месяц. Он даже обращался к региональному детскому омбудсмену, но ответа так и не получил.

Уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко в беседе с изданием «Подъем» заявила, что реакция была. Предложили бесплатного юриста, о чем говорилось в письме, которое послали по почте. Электронного адреса проситель не указал. Болтенко пообещала, что обязательно разберется в сложившейся ситуации.