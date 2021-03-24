Шестилетнюю девочку нашли истощенной в Талдоме. У нее не было кровати и одежды

В Талдоме сотрудники полиции обнаружили истощенную шестилетнюю девочку, которая ходит на четвереньках и не может говорить. Ребенка уже доставили в больницу.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обнаружением в частном жилом доме в Талдомском городском округе истощенной малолетней девочки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

В ведомстве отметили, что там, где проживала девочка, не было еды, детской одежды, кровати и средств гигиены. Сейчас девочка находится в больнице.

По данным РИА ФАН, ребенок может ходить только на четвереньках. Полицейские совершенно случайно заметили девочку. Они пришли в этот район по другому поводу. Сотрудники забили тревогу, когда увидели ползающую девочку. Предварительно, она жила вместе с кошками, поэтому разговаривать так и не научилась.

По неподтвержденной информации, мама девочки — психически нездоровый человек. Своего ребенка она могла отдать незнакомому человеку.

В 2019 году в Москве полицейские нашли двух девочек семи и восьми лет. Они жили в семье сатанистов в антисанитарных условиях. Дети не ходили в садик и школу. Они даже не знали, как их зовут.