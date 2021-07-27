Шестилетнюю девочку, которую уносило течением реки, спасли два сибиряка

Случай произошел на реке Белой недалеко от села Михайловка Черемховского района Иркутской области. Ребенок увидел тонущую в реке девочку и позвал на помощь своего отца. Мужчина обернулся и понял, что надо срочно плыть на помощь. Об этом рассказал сайт «kp.ru».

Алексей вместе с другом схватили надувной матрас и побежали к воде. Главным страхом у двух мужчин была мысль, что они не успеют. Шестилетняя девочка зацепилась за свой матрас и болтыхалась в воде. Течением ребенка почти прибило к противоположному берегу.

Сибирякам удалось доплыть до ребенка и вытащить ее на берег. Девочка, по их словам, даже не плакала, только дрожала от холода. Алексей вместе с другом растерли ее и пошли за дровами, чтобы она могла немного согреться.

Спустя несколько минут мужчины вместе с ребенком вернулись обратно на берег, где девочку передали родителям. Мать девочки поблагодарила мужчин за спасение. А отдыхающие на пляже люди отметили, что героев за подвиг нужно представить к наградам.