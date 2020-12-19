Шестилетняя девочка из России вошла в топ блогеров рейтинга Forbes

По данным издания, доход Радзинской в YouTube в этом году составил 8,5 миллиона долларов. Специалисты подсчитали, что общее число просмотров ее видео составило 39 миллиардов, совокупное число подписчиков — 190,6 миллиона человек. Более того, Радзинская — единственный представитель женского пола в топ-10 блогеров видеосервиса.

В прошлом году девочка занимала третье место с доходом 18 миллионов долларов. Тогда на нее было подписано 107 миллионов человек.

В основном на своих видео блогерша появляется вместе с отцом. Они вместе играют, убираются, обсуждают разные темы. И все это ярко, красочно и простым языком. Также у Анастасии Радзинской есть канал в TikTok, где на нее подписано три миллиона фанатов. А еще в следующем году она собирается запустить свою лицензированную программу.