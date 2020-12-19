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    19 декабря 2020, 10:06

    Шестилетняя девочка из России вошла в топ блогеров рейтинга Forbes

    Анастасия Калинина

    Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг топ-10 высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Седьмое место в нем заняла шестилетняя блогерша Анастасия Радзинская — жительница Краснодарского края. Девочка уже второй раз подряд попадает в этот список.
    Шестилетняя девочка из России вошла в топ блогеров рейтинга Forbes

    По данным издания, доход Радзинской в YouTube в этом году составил 8,5 миллиона долларов. Специалисты подсчитали, что общее число просмотров ее видео составило 39 миллиардов, совокупное число подписчиков — 190,6 миллиона человек. Более того, Радзинская — единственный представитель женского пола в топ-10 блогеров видеосервиса.

    В прошлом году девочка занимала третье место с доходом 18 миллионов долларов. Тогда на нее было подписано 107 миллионов человек.

    В основном на своих видео блогерша появляется вместе с отцом. Они вместе играют, убираются, обсуждают разные темы. И все это ярко, красочно и простым языком. Также у Анастасии Радзинской есть канал в TikTok, где на нее подписано три миллиона фанатов. А еще в следующем году она собирается запустить свою лицензированную программу.