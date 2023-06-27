Общество 27 июня 2023, 15:08 Шестилетний ребенок пропал в Екатеринбурге — СК СК по Свердловской области: в Екатеринбурге пропал шестилетний ребенок, мальчика ищут Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

В Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик, сообщила пресс-служба СК по Свердловской области. В ведомстве отметили, что ребенка уже ищут, он может находиться в городском микрорайоне Вторчермет.

Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения шестилетнего ребенка. По данным СК, утром 26 июня он ушел из квартиры дома 21 на Симферопольской улице в Екатеринбурге, после чего никакой информации о его местонахождении нет.

Реклама

Мальчик худощавого телосложения, ростом 97 сантиметров, со светло-русыми короткими волосами. Ребенок был одет в черный спортивный комбинезон на замке, на правом рукаве — белая эмблема, на спине и левой штанине — надписи белого цвета.

В СК попросили всех, кому известно хоть что-то о возможном местонахождении мальчика, обращаться в полицию по телефонам 356-42-12 и 8-999-368-14-61.

Ранее на Алтае пропал девятилетний школьник. Он уехал кататься на велосипеде, но не вернулся домой. К поискам подключились правоохранители и волонтеры. Ребенка нашли в 10 километрах от дома, с ним все в порядке.