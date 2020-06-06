Шестилетний немой мальчик пропал в Башкирии

В Башкирии пропал шестилетний мальчик. Он вышел из дома 5 июня, больше его никто не видел. После исчезновения ребенка следователи начали проверку.

Как сообщили в пресс-службе башкирского управления Следственного комитета, шестилетний мальчик вышел из дома в деревне Урмантау Салаватского района и ушел в неизвестном направлении. Родители сначала начали искать его сами, а потом обратились в полицию.

В поисках участвуют следователи, криминалисты, полицейские, МЧС, поисковики и односельчане ребенка. Следственный комитет начал проверку.

В распространенных ориентировках отмечается, что пропавший ребенок немой. Он был одет в синюю кофту и темно-синие шорты. Среди примет голубые глаза, рост 110 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые.

В объявлении также отмечается, что для поисков ищут еще добровольцев.

Всех, кто знает что-либо об исчезновении ребенка, попросили звонить на телефонную линию следственного управления «Ребенок в опасности» 8 (347) 273-99-88 или по единому номеру вызова экстренных служб.