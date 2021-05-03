Шестилетнему Никите с ДЦП нужна реабилитация. И мы можем помочь

Благотворительный фонд «Мои друзья» объявил сбор средств для спасения шестилетнего Никиты Головина. Мальчику с ДЦП требуется курс реабилитации за 156 тысяч рублей.

Никите Головину шесть лет, и пять из них он борется с ДЦП. Он второй ребенок из тройни. Роды были тяжелыми — выжили только Никита и его сестра Злата. С девочкой все хорошо, а парню поставили диагноз — детский церебральный паралич.

Родители постоянно занимаются с Никитой. В его расписании — занятия с дефектологом, психологом и логопедом, а также специальный массаж. Никита научился ползать на четвереньках и сидеть за столом. Сейчас мальчик осваивает ходунки. Врачи говорят, что ребенок может научиться ходить самостоятельно, но для этого нужен курс реабилитации.

Несмотря на болезнь, Никита веселый и любознательный мальчик. Как и все дети, он любит смотреть мультики и играть с сестрой. Милана Головина, мама Никиты, призналась, что готова расшибиться в лепешку, лишь бы сделать все, чтобы приблизить ребенка к полноценному детству.

Стоимость курса реабилитации — 156 тысяч рублей. Сбор средств ведет фонд «Мои друзья». Помочь семье можно на сайте благотворительной организации — для этого достаточно перейти по ссылке или навести смартфон на QR-код.

Перечислить деньги можно с помощью отправки SMS на номер 7715 со словом «ДРУЗЬЯ» и суммой в рублях. Например, «ДРУЗЬЯ 500».