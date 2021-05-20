Шестиклассница из Челябинска принесла в школу пистолет

Ученица шестого класса гимназии № 23 в Челябинске принесла в школу пистолет. Об этом сообщило местное издание 74.ru.

Оружие в портфеле у одноклассницы заметили школьники. Они испугались и сообщили о находке учителю. Источник 74.ru уточнил, что полицию вызвали родители, которым дети рассказали о случившемся. Учителя и охранники тревожную кнопку не нажимали.



Очевидцы сообщили сайту, что дети не поняли, боевой пистолет или нет. Однако школу в итоге оцепили полицейские и сотрудники Росгвардии.



По данным издания, девочка раньше проявляла агрессию к ученикам и преподавателям. Она приносила нож, набрасывалась с кулаками на людей.

Пристальное внимание к безопасности школ стали проявлять после случившегося в Казани на минувшей неделе. Тогда на гимназию № 175 с ружьем напал Ильназ Галявиев — выпускник этого учебного заведения. Жертвами его пальбы стали девять человек — семеро детей и двое взрослых. Молодому человеку грозит пожизненное. Он признался в преступлении и назвал себя богом.