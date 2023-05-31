Общество 31 мая 2023, 18:02 Шестиклассниц из Пермского края наградили за спасение выпавших из окна малышей

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Трем шестиклассницам из Пермского края вручили знак «Горячее сердце» за героический поступок. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Школьницы гуляли прошлой осенью по городу, когда заметили двух малышей, которые стояли на подоконнике раскрытого окна первого этажа. Взрослых рядом не было, и девочки успели подбежать и поймать детей.

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Оказалось, что их мать ушла, бросив детей одних.

«Благодаря смелости и решительности девочек трагедии удалось избежать. Мы благодарим маленьких героинь и выражаем им признательность. Это поступок, который заслуживает награды», — сообщили специалисты комиссии по делам несовершеннолетних Александровска.

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