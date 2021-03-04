Шестидневку в российских школах объяснили пандемией

Шестидневка в некоторых российских школах — это необходимая мера. Ее ввели, чтобы восполнить пробелы, которые образовались из-за пандемии коронавируса. Вернуться в обычный режим школьники смогут в следующем году. Такое заявление сделал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Чтобы не понизить качество образования, восполнить те или иные пробелы, как вынужденную меру, ряд школ ввели шестидневное обучение. Это была вынужденная мера. Если школа работает по пятидневке, то она, скорее всего, со следующего года вернется к этому режиму работы», — цитирует «Интерфакс» Кравцова.

Министр подчеркнул, что сейчас в стране делают максимум, чтобы сохранить уровень знаний школьников. По его Кравцова, пробелы в образовании помогают выявить Всероссийские проверочные работы.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила эти работы отменить и поделилась своей идеей с вице-премьером Татьяной Голиковой в письме. Она подчеркнула, что эта мера превратилась в «механическое тестирование», которое не подходит для среза знаний и дополнительно нагружает как школьников, так и педагогов.