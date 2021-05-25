Шестерых пострадавших при стрельбе казанских школьников выписали из больницы

Врачи Детской республиканской клинической больницы выписали шестерых школьников, пострадавших во время стрельбы в гимназии №175. Об этом сообщило ИА «Татар-информ» со ссылкой на республиканский Минздрав.

В ведомстве уточнили, что еще шестеро детей остались на лечении в больнице. Восемь человек, из которых пять школьников, проходят лечение в Москве. Врачи оценили их состояние как стабильное.

На казанскую гимназию №175 напал 19-летний студент Ильназ Галявиев. Молодой человек принес в учебное заведение ружье и открыл стрельбу. Жертвами стали четыре мальчика, три девочки и две учительницы. Полиции стрелок сдался, когда у него закончились патроны.

Ранения различной степени тяжести получили 23 человека, из которых 20 — это школьники. Шестерых пострадавших детей доставили в реанимацию городской больницы. Спустя некоторое время пятерых эвакуировали в Москву.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Суд отправил Галявиева в СИЗО на два месяца.