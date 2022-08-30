Шестерых мужчин осудят по обвинению в разбое и похищении в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут шесть местных жителей, которых обвинили в создании вооруженной банды, обороте оружия, похищении людей и разбое. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.

Правоохранители предполагают, что обвиняемые напали на мужчину в поселке Песочном и присвоили его деньги и имущество на общую сумму в 500 тысяч рублей. Другое преступление — похищение женщины, которое сопровождалось угоном авто, кражей документов и ювелирных украшений. По данным издания, при обыске у мужчин изъяли взрывчатые вещества, боеприпасы, оружие и различные предметы для конспирации.