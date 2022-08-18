Шесть жилых домов появятся в районе Косино-Ухтомский в Москве

Шесть жилых домов построят в Косино-Ухтомском районе Москвы по программе реновации. Об этом сообщила НСН со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

«Жилая площадь строящейся недвижимости в районе Можайский составит 21,047 тысячи квадратных метров», — рассказал он.

Также глава департамента уточнил, что в новых квартирах будет улучшенная отделка. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там будут вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря и так далее. Кроме того, на первых этажах можно будет открыть магазины, кафе, салоны красоты и другое.