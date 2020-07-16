Прошла ровно половина 2020 года, а за это время в мир столкнулся с множеством непростых ситуаций. Почему так случилось и что будет дальше? На эти вопросы «360» ответила астролог Лилия Любимова.

«Год очень сложный, потому что шесть затмений. В норме их четыре, максимум — семь. Когда такой насыщенный период затмений, это всегда годы, которые приносят события очень долгосрочного влияния. Не только для одной страны, но и в целом [для мира]», — сказала Любимова.

Она добавила, что семь затмений в последний раз было в 1917 году, а шесть — в 1938-м. Тогда гитлеровская Германия укрепила свои силы, а в 1939 году начала Вторую мировую войну. То есть получается, что шесть затмений не сразу меняют жизнь. Однако их последствия станут видны в ближайшие несколько лет.

По словам собеседницы «360», новый 2020-й год планета встретила в коридоре затмений. Одно было 26 декабря 2019 года, второе — 11 января 2020 года.

Интересным, чуть более позитивным будет конец этого года, когда две очень важные социальные планеты (они закладывают долгосрочные циклы на 180-200 лет), Юпитер и Сатурн, будут делать поколенческое соединение в знаке Водолея и будут делать финальный (около 200 лет) проход своих соединений по воздушным знакам. Это заложит в этом году еще большую структуру онлайн-образования, информационное общество, компьютерные технологии Лилия Любимова.

Однако, по словам астролога, большую часть затмений этого года мир уже пережил.

«Из летнего коридора [затмений] мы выходим 5 августа. Остается еще два затмения», — отметила она.

Они произойдут в конце ноября и начале декабря.

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