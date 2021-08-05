Шесть вызывающих тревогу по ковиду регионов назвали в Минздраве

Бригады специалистов Минздрава отправятся в шесть регионов, которые вызывают беспокойство по эпидемической обстановке. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Непростая ситуация, по его данным, складывается в Туве, Коми, Севастополе, Магаданской области, Самарской области и Краснодарском крае, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня в ряд из этих регионов мы направили бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи», — заявил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По последним данным, число привившихся от коронавируса в России составляет 37 миллионов человек. Они получили первый компонент вакцины. Среди регионов, которые лидировали по охвату населения были Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Чечня, Тува, Чукотка. Однако в Туве уровень заболеваемости все равно вызывает опасения.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 379 904 случая коронавируса в 85 регионах. За минувшие сутки по данным оперштаба зафиксировали 23 120 новых заражений. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни.