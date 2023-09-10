Общество 10 сентября 2023, 19:02 Шесть уголовных дел возбудили из-за нарушений на выборах в России МВД зарегистрировало около двух тысяч правонарушений на выборах в России РИА «Новости»

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Около двух тысяч правонарушений зафиксировали в МВД с начала выборной кампании. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Михаила Давыдова.

Как заявил Давыдов, ведомство возбудило шесть уголовных дел по некоторым случаям правонарушений — это были заведомо ложные сообщения о терактах, а также повреждение имущества. Однако таких нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не произошло.

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При этом в МВД подчеркнули, что на новых территориях были попытки подрывов и обстрелов избирательных участков.

«В период голосования мы столкнулись и с новыми вызовами, связанными с новыми территориями. Это обстрелы как избирательных участков, так и прилегающей территории. Это установка специальных устройств, это и попытки подрывов как самодельными взрывными устройствами, так и БПЛА», — рассказал Давыдов.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала удар дронов ВСУ по избирательному участку в Запорожской области терактом. Страны Запада, по ее словам, поощряют такие действия киевского режима, поставляя оружие.