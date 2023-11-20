20 ноября 2023, 11:25
Шесть тонн искусственных елок привезли в Екатеринбург
Огромную партию искусственных елок доставили в Екатеринбург. Ее вес составил шесть тонн. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.
По словам специалистов, в данный момент оформляются последние поставки на праздничные деревья, гирлянды и игрушки.
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«Без главных атрибутов Нового года уральцы не останутся», — добавили в ведомстве.
С января в Свердловскую область привезли 400 тонн новогодних товаров. Основная часть — искусственные елки.
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