Общество 20 ноября 2023, 11:25 Шесть тонн искусственных елок привезли в Екатеринбург

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Огромную партию искусственных елок доставили в Екатеринбург. Ее вес составил шесть тонн. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

По словам специалистов, в данный момент оформляются последние поставки на праздничные деревья, гирлянды и игрушки.

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«Без главных атрибутов Нового года уральцы не останутся», — добавили в ведомстве.

С января в Свердловскую область привезли 400 тонн новогодних товаров. Основная часть — искусственные елки.